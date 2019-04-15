В Киеве заявили о создании способных долететь до Урала ракет

Их могут использовать как оружие сдерживания

Бывший замглавы Генштаба вооруженных сил Украины, генерал Игорь Романенко считает, что Киеву необходимы ракеты для сдерживания Москвы. Он напомнил, что согласно Будапештскому меморандуму 1994 года украинская сторона лишилась ядерного, а также ракетного оружия. Сейчас дальность украинских ракет не может превышать 300 километров.

При этом Россия, по его словам, разместила на восточной украинской границе ракетные комплексы "Искандер", чья дальность составляет до 500 километров. Также Романенко подчеркнул, что Россия и США выходят из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"А вот со стороны Украины, которая вынуждена вести войну против России и обороняться, пока что не было заявлений о том, что мы выходим из этого договора. Разве это нормально?" — спросил Романенко в чате украинского издания "Главред", пишет газета "Известия".

В связи с этим Киеву нужны ракеты, которые могли бы доставать как минимум до Урала и покрывали бы всю территорию России. Эти ракеты можно было бы рассматривать как оружие сдерживания, добавил украинский военный.

9 апреля президент Украины Петр Порошенко объявил о создании высокоточной крылатой ракеты с радиусом поражения более тысячи километров. При этом он отметил, что армия пока не может воспользоваться таким смертоносным оружием, так как после сдачи крылатых ракет в 1990-е годы в стране осталось немного операторов подобных комплексов. При этом расстояние от Киева до Москвы по прямой составляет 756 километров.

Между тем Игорь Романенко уже не первый раз утверждает, что Украине нужны ракеты для нападения на Россию. В июне 2018 года он отмечал, что Киев должен наладить производство ракет, дальность которых позволит достать до Москвы и Санкт-Петербурга. При этом он оговорился, что не шутит.