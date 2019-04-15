Новая схема интернет-мошенничества оставляет россиян без денег

В России раскрыли новую схему мошенничества с интернет-лотереями

В интернете получила распространение очередная схема мошенничества, с помощью которой злоумышленники выманивают данные у владельцев банковских карт. Жалобы от россиян поступают в МВД и Роскомнадзор.

Для того, чтобы получить личные данные, мошенники предлагают принять участие в беспроигрышных лотереях или платных опросах. При этом требуют ввести данные карт, чтобы списалась комиссия за обработку документов. После этого денежные средства переводятся на SIM-карту одного из российских сотовых операторов. Однако там заявили, что жалоб от клиентов не поступало.

"Любые возможности для анонимных проводок, которые потенциально могут быть использованы для криминальных схем, будут проверяться и пресекаться", - сообщил газете "Коммерсантъ" источник в правоохранительных органах.

На прошлой неделе стало известно, что для банков создадут реестр запрещенных фраз. Новый регламент может появиться в России со второго квартала 2019 года.

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