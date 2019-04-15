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В Сеть слили запрещенный клип Пугачевой

09:17
  • понедельник
  • 15 апреля 2019

Это произошло накануне дня рождения певицы

В интернете появился клип Аллы Пугачевой на песню "Айсберг". Он был записан еще в 1984 году, но в итоге запрещен к показу на территории Советского Союза.

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Причина в том, что руководство Ленинградского телевидения посчитало его чересчур вульгарным. Этот ролик запретили транслировать в эфире, хотя позднее вернули.

Как сообщает "Российская газета", найти это видео, на самом деле, было несложно. Оно доступно в Сети, но в плохом качестве. Запись была сделана с телевизора. Теперь же Гостелерадиофонд, спустя 35 лет после премьеры, опубликовал версию ролика в оригинальном качестве.  

Сам клип снимался в Сочи. Согласно сюжету, героиню Пугачевой в песцовой шубе кто-то везет на санях. Все это время Примадонна принимает разные позы. В какой-то момент она переворачивается на спину. Затем она и вовсе падает с санок. В финале ролика зрители видят, что сани тащила сама певица.

Оригинальный клип был опубликован в интернете накануне юбилея Пугачевой. 15 апреля ей исполнилось 70 лет.

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