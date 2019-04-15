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"Шут гороховый": зажигательный танец Порошенко взорвал интернет

09:45
  • понедельник
  • 15 апреля 2019

Танцы украинского президента на дебатах в "Олимпийском" попали на видео

Действующий украинский президент Петр Порошенко развеселил пользователей соцсетей своим "зажигательным" танцем во время митинга на стадионе "Олимпийский", где он ожидал встречи с кандидатом в главы государства Владимиром Зеленским.

Порошенко дебатировал в "Олимпийском" в одиночестве
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Во время танца Порошенко пытался энергично двигать рукой и бедрами в такт музыке. Однако в интернете не оценили усилия президента, которого назвали "шутом гороховым",  а само выступление – странным.

"Он хочет показать, что он с молодежью. Цирк", - приводит реакцию соцсетей "Газета.Ru".

Действующего главу государства неоднократно обвиняли в чрезмерном пристрастии к алкоголю. Сам он называет подобные сообщения "фейками российской пропаганды".

Однако ранее в Сеть утекло видео дебоша пьяного Порошенко.

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