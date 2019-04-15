"Шут гороховый": зажигательный танец Порошенко взорвал интернет

Танцы украинского президента на дебатах в "Олимпийском" попали на видео

Действующий украинский президент Петр Порошенко развеселил пользователей соцсетей своим "зажигательным" танцем во время митинга на стадионе "Олимпийский", где он ожидал встречи с кандидатом в главы государства Владимиром Зеленским.

Во время танца Порошенко пытался энергично двигать рукой и бедрами в такт музыке. Однако в интернете не оценили усилия президента, которого назвали "шутом гороховым", а само выступление – странным.

"Он хочет показать, что он с молодежью. Цирк", - приводит реакцию соцсетей "Газета.Ru".

Действующего главу государства неоднократно обвиняли в чрезмерном пристрастии к алкоголю. Сам он называет подобные сообщения "фейками российской пропаганды".

Однако ранее в Сеть утекло видео дебоша пьяного Порошенко.

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