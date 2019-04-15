Вкусные, но вредные: что специалисты нашли в вафлях из российских магазинов

Основной проблемой стало наличие растительных масел и трансжиров

Эксперты "Росконтроля" проверили сливочные вафли, которые в Союзе назвали самым демократичным и популярным лакомством. Была проведена экспертиза над семи брендами.

Главной проблемой стало наличие растительных масел и трансжиров. Их высокое содержание нашли в вафлях "Волжский пекарь". Это может означать, что в составе есть модифицированные масла, которые в маркировке не указали.

Между тем вафли бренда "Аппетитки" не соответствуют требованиям безопасности по микробиологическим показателям. В частности, показатель содержания мезофильной микрофлоры в них превышает максимально допустимое значение почти в пять раз.

Кроме того, на этикетке всех товаров в составе указаны сливки. Но после проведения анализа жирно-кислотного состава стало понятно, что фактически молочного жира нет ни в одном из образцов. При этом все проверенные вафли вкусные и хорошо пахнут. В этом они полностью соответствуют требованиям ГОСТа на данный вид продукции.

В целом, продукцию оценили по более 70-ти параметрам качества и безопасности. В составе почти у всех образцов есть ароматизатор. Сливки же указаны на одном из последних мест. Это означает, что правильным наименованием продукции, вероятно, было бы "вафли со вкусом и ароматом сливок". В целом "Росконтроль" подчеркивает, что вафли - далеко не самые полезные сладости.

В итоге "Аппетитки" попали в черный список "Росконтроля". Остальные продукции занесены в список товаров с замечаниями за обман потребителя — несоответствие реального состава заявленному. Лучше всех ситуация у вафлей от "ВкусВилл". Их качество оценили на 49 баллов из 100.

Исследование оказалось в распоряжении ТВЦ.RU. Полный текст доступен на сайте "Росконтроля". До этого эксперты Союза нашли в российских магазинах безупречный сахар.

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