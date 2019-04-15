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Толмацкий публично унизил убитую горем вдову Децла

10:24
  • понедельник
  • 15 апреля 2019

Продюсер никогда не одобрял выбор сына

Александр Толмацкий публично обозвал вдову своего сына Юлию. Продюсер заявил, что у девушки проблемы с психикой.

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В эфире НТВ Толмацкий рассказал, что Юлия не понравилась ему с первого взгляда. Невеста сына показалась Александру странной.

"Она никогда ничего не делала, думаю, живет на подачки фанатов. Палец о палец не ударила во время похорон. Подозреваю, что у нее шизофрения", - публично объявил Толмацкий.

Отец рэпера утверждает, что о психическом расстройстве вдовы Децла свидетельствует и тот факт, что девушка не вписала Кирилла в свидетельство о рождении сына Тони. Теперь из-за "каприза" мамы мальчик не может претендовать на наследство Децла.

Напомним, Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля. Децл умер в гримерке после частной вечеринки. Причиной смерти стало врожденное заболевание сердца. Похоронили Кирилла в Москве на Пятницком кладбище.

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