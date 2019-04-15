Политическая агония: Порошенко спел, сплясал и снова опозорился

Эксперты назвали шоу президента политической агонией

Дебаты кандидатов в президенты Украины могут пройти в эту пятницу. Причем, сразу в два раунда. На этом настаивает Петр Порошенко, который накануне уже попытался превратить дуэль в бенефис. Правда, позитивных результатов старания не принесли.

Украина хотела шоу и оно состоялось. Пусть и не в полном формате. Но поводов обсудить произошедшее у внимательных зрителей и блогеров появилось предостаточно. Известную украинскую песню Порошенко спел, намекая на неявку на дебаты Владимира Зеленского, передает "ТВ Центр".

Зачем явился сам Порошенко, неясно, ведь оппонент свою позицию изложил заранее и четко - приходить на стадион в воскресенье он и не собирался. Да и с ориентированием на местности у действующего президента, похоже, проблемы - выступление он начал не в чаше спорткомплекса а на прилегающей площади, куда заранее согнали лояльную массовку. А чтобы все выглядело натурально, устроили рок-концерт, где Порошенко исполнял роль хедлайнера. Его изображение с бритой головой и огромным ирокезом публику изрядно повеселило.

Человек, который утверждал, что выборы и дебаты - это не шоу, устроил его сам. И сплясал, и спел, причем и в микрофон, и даже в мегафон. Сделал множество селфи со всеми желающими. Но опять прогадал. "Кажется, кукушка окончательно съехала", - написали в соцсетях.

Киевляне обратили внимание и на продолжающуюся эпопею с предвыборными плакатами Порошенко. После скандального соседства с Путиным, теперь на билбордах - одиноко уходящий украинский президент и многозначительная подпись: "Это конец".

Вместо неслучившихся дебатов Порошенко устроил на стадионе свою пресс-конференцию. Острых вопросов в арсенале журналистов как всегда не оказалось. Лишь корреспондент "Украинской правды" решился поинтересоваться судьбой бизнеса Порошенко, который он за пять лет так и не продал.

"Я - первый на Украине политический деятель, который передал свою собственность в слепое доверительное управление. Я не могу ни получать какую-либо информацию, ни принимать решения. Стоит стена, которая отгораживает президента Порошенко от собственности", - заявил он.

Но и разрушить эту стену ничего не стоит. Бизнес в управлении и вернуть его - дело недолгое. Удобно - на случай скорого окончания президентских полномочий. Пока же глава государства обещает вызывать Зеленского на дебаты ежедневно. А в пятницу предложил провести сразу два тура: и в студии, и на стадионе, чем снова дал повод позлословить пользователям соцсетей: ведь в цирке представление тоже проходит в два отделения с антрактом.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".