Тайная жизнь Ассанжа в посольстве попала на видео

СМИ публикуют кадры, как журналист жил в эквадорском посольстве в Лондоне

В деле Джулиана Ассанжа США пытаются сохранить хорошую мину при плохой игре. В администрации Дональда Трампа заявляют: хвалебные реплики президента о WikiLeaks в его бытность кандидатом - шутка. А сам глава Белого дома вообще делает вид, что страдает амнезией.

Кот, книги, и, как выяснилось, скейтборд. Вот немногие развлечения Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора до его выдачи властям Британии. Конфликт с охранниками дипмиссии, которые отказались пропустить к нему посетителей - эти кадры обнародовали испанские журналисты. Но сделаны они, видимо, были давно. Сегодня у измученного пленника - совсем другие заботы. Ассанж, прежде отвергавший все обвинения властей Швеции о сексуальных домогательствах, теперь готов ответить на вопросы следователей, передает "ТВ Центр".

"Если они примут решение возобновить дело, мы будем абсолютно рады ответить на эти вопросы, если и когда они возникнут", - рассказала адвокат Дженнифер Робинсон.

Шведское правосудие сначала заявляло, что дело о недоказанном изнасиловании закрыто. Но когда Ассанжа арестовали, появились сообщения, что расследование может возобновиться. Пока официальный запрос властям Британии не поступал. Ассанжа сейчас обвиняют в неявке на судебное заседание в 2012-м году.

Ещё одно обвинение готовы предъявить США. Якобы журналист публиковал в WikiLeaks секретные документы, полученные от экс-военнослужашего Пентагона Челси Мэннинга. По американским законам за это полагается 5 лет тюрьмы. Если Штаты будут инкриминировать и шпионаж, то Ассанжу может грозить и смертная казнь. Хотя он не является американским гражданином и никогда не состоял на госслужбе. О том, что такое развитие ситуации возможно, заговорили после внезапной амнезии Дональда Трампа, который вдруг забыл о том, как восхищался деятельностью WikiLeaks. И казалось, искренне считал, что публикация писем Хилари Клинтон помогла ему выиграть президентские выборы.

В понедельник пресс-секретарь американского президента объяснила противоречия в его словах. Про незнание ситуации Трамп якобы пошутил. На самом деле США делают всё, чтобы добиться выдачи журналиста.

На защиту Джулиана Ассанжа попытался встать его отец Джон Шилтон. Он призвал власти Австралии добиваться его возвращения на родину. И заявил, что можно найти решение, которое устроит всех. Но вряд ли к пожилому человеку станут прислушиваться. Раз до сих пор не услышали миллионы голосов, звучащих в поддержку человека, рассказавшего миру правду в том числе о преступлениях, которые совершали американские военные в Ираке, Афганистане и в тюрьме Гуантанамо

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".