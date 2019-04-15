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Британские моряки-наркоманы сорвали погоню за российскими подлодками

11:48
  • понедельник
  • 15 апреля 2019

Британских подводников уличили в употреблении кокаина

Провал секретной миссии. Семеро британских моряков попались на употреблении наркотиков накануне операции по отслеживанию российских подлодок в Северном море, сообщает "ТВ Центр".

По сообщениям СМИ, экипаж прибыл в Девонпорт, где расположена военно-морская база Королевства. Моряки должны были подготовиться к старту миссии, однако вместо этого отправились на вечеринку. Наутро им пришлось сдать обязательный тест на содержание запрещенных веществ в крови, который и показал положительный результат.

Нарушителей передали военной полиции, а спецоперацию пришлось отложить на неопределенный срок.

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