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На цифровое телевещание перешли еще 20 российских регионов

12:00
  • понедельник
  • 15 апреля 2019

Волна охватывает около 40 миллионов телезрителей, и многие уже оценили все преимущества нового формата вещания

15 апреля в стране стартовал второй этап масштабного проекта цифровизации. Теперь любимые передачи в лучшем качестве доступны ещё 20 российским регионам.

Аналоговое телевидение – это словно старая виниловая пластинка. Трещит, шипит, хрипит – из-за пыли и царапин звук на виниловой дорожке может и вовсе прерываться. Да и место на пластинке немного – помещается всего несколько песен. Другое дело цифровой формат – даёт больше возможностей и больше объёма. Высокое качество звука и много дополнительных функций, передает "ТВ Центр".

Теперь всё это ждет и телевидение. Цифровая эпоха в Москве и Московской области уже наступила. Как и у жителей этих 7 регионов (Магаданская область, Чеченская Республика, Пензенская, Рязанская, Тульская, Ярославская и Ульяновская области) – они смотрят телевидение высокой четкости с февраля.

А те, кто пока не готов к приходу цифру, нужно запомнить простой алгоритм. Первым делом проверить, сможет ли телевизор принимать новый сигнал. Тогда останется его только перенастроить. Если же в правом верхнем углу – возле логотипа канала – все равно горит буква "А" - значит, пора приобрести ТВ-тюнер –  маленькую цифровую коробочку.

Если вопросы остались, можно обратиться на горячую линию контактного центра. Дозвониться будет легко – одновременно на связи более 200 операторов. Они готовы ответить на любые вопросы: как подключить приставку, где её приобрести? Помогут с настройкой и доступно расскажут о новом вещании.

К четкой и яркой картинке привыкли и те, у кого вместо тарелки интернет-телевидение. Но почти те же цифровые функции и не менее 20 каналов будут доступны и с приставкой и старым телевизором - даже за городом. 

От культуры до спорта - программа останется прежней. Но смотреть передачи будет еще интересней. И даже участвовать в их создании. Так, пульт, словно волшебная палочка, даст возможность голосовать в телевикторинах или, не вставая с дивана, узнавать информацию о звездах шоу-бизнеса, политиках и спортсменах. В общем, будущее, которое ждали, уже наступило. Следом за Москвой и Подмосковьем цифровую эстафету подхватывают еще 30 регионов. До лета они полностью перейдут на новое вещание.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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