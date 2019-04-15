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Финалисты конкурса "Лидеры России" обсудили защиту окружающей среды

11:59
  • понедельник
  • 15 апреля 2019

Представлены проекты по решению экологических проблем

Во всём мире в понедельник отмечают день экологических знаний. Защиту окружающей среды обсуждают и финалисты конкурса "Лидеры России".

Они представили несколько проектов, направленных на решение экологических проблем. Один из них затрагивает тему правильной утилизации использованных батареек. Ведь один такой аккумулятор может загрязнить десятки  квадратных метров почвы токсичными металлами. Для этого предлагают устанавливать специальные контейнеры.

"Он находится в месте сбора мусора. Это отдельный запертый контейнер, который вмещает в себя достаточный объем батареек. И он доступен для всех жителей и все жители знают, что использованные батарейки можно теперь выкидывать в правильное место", - рассказал заместитель финансового директора АО "Лаборатория Касперского", победитель конкурса "Лидеры России" Анатолий Голентовский.

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