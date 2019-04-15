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Обнародованы уникальные личные снимки Жукова и Конева

12:09
  • понедельник
  • 15 апреля 2019

Минобороны опубликовало редкие фотографии советских полководцев

Редкие кадры из личных архивов легендарных военачальников. В преддверии Дня Победы Министерство обороны представило уникальный проект.

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В виртуальной выставке "Полководцы Победы" на сайте ведомства можно увидеть снимки маршалов и генералов, чьи имена неразрывно связаны с ключевыми сражениями Великой Отечественной войны.

В редкие минуты отдыха снят Георгий Жуков, четырежды герой Советского Союза. Снимок сделан в Сочи. Маршал Иван Конев - с семьей на даче в Подмосковье. Константин Рокоссовский, Александр Василевский, Василий Соколовский и многие другие.

Под каждой фотографией  размещены краткие биографии. В Минобороны сообщили, что после празднования Дня Победы эту фотовыставку можно будет увидеть в разных городах страны.

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