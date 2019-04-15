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Пьяная россиянка заживо сожгла своего сына

10:46
  • понедельник
  • 15 апреля 2019

Перед этим она поссорилась с мужем

Жуткий случай произошел в Красночикойском районе Забайкальского края. Там 28-летняя жительница села Барахоево устроила пожар в собственном доме. В результате погиб ее четырехлетний сын и пострадала двухлетняя дочь.

Дом она подожгла именно с намерением расправиться со своими детьми. Для этого женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, облила мебель и полы в одной из комнат дома горючей жидкостью. Затем она подожгла их и ушла.

Дым увидели жители соседних домов. Они тут же прибежали на помощь, разбили окно и вытащили девочку. Она госпитализирована в местную больницу. А вот спасти мальчика никто не смог. К моменту прибытия пожарных огнем был охвачен уже весь дом.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство малолетнего, совершенное общеопасным способом" и "Покушение на убийство двух малолетних, совершенное общеопасным способом". Подозреваемая была задержана на 48 часов.

Между тем сайт телеканала "360" сообщает, что трагедия произошла после ссоры женщины с мужем. Кроме того, у подозреваемой остались еще двое детей. Теперь следователи вместе с сотрудниками полиции и комиссией по делам несовершеннолетних решают вопрос о передаче их под опеку родственникам или в детское реабилитационное учреждение.

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