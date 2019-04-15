Возмущенным обилием Пугачевой на ТВ россиянам заткнули рты

Народ просит объявить 15 апреля выходным днем

Главная певица страны Алла Пугачева празднует юбилей. С 70-летием Примадонну поздравляют коллеги, друзья, общественные и политические деятели, зрители, даже президент Владимир Путин направил артистке телеграмму.

"Талант и неординарные вокальные данные, яркий артистический темперамент и работоспособность – подняли Вас на вершину эстрадного олимпа, снискали поистине всенародную славу", - говорится в поздравлении главы государства.

По такому случаю газеты и журналы поместили фото Аллы Борисовны на первые полосы. А телеканалы уже несколько дней транслируют концерты Примадонны и программы с ее участием.

С утра 15 апреля новость о том, что Пугачева отмечает юбилей, находится в топе агрегатора "Яндекс". Выборы на Украине и законодательные инициативы в России ушли на второй план, пишет "Дни.ру". "Живи спокойно, страна, Я у тебя всего одна! Все остальное в тени. Ну извини!" – очень точно подмечено в одной из песен Примадонны.

Большинству россиян такой подход к празднованию дня рождения певицы понравился. Мол, уж лучше концерты и программы о жизни звезды, чем очередная порция убийств и политической вакханалии. Некоторые даже в шутку попросили сделать 15 апреля выходным днем.

Но нашлись и те, кто недоволен таким вниманием к персоне артистки. Народ считает этот культ личности чудовищным. "Как же она достала!", "Тошнит уже от Пугачевой!", "Оставьте бабушку в покое", - возмутились хейтеры.

Всем недовольным очень простое решение проблемы подсказал эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. Это он в свое время инициировал кампанию против "старых лиц" в новогоднем эфире, едва не объявив Пугачевой войну.

"Алла Борисовна! Поздравляю Вас с юбилеем! Очевидно, что 70 лет - это для вас новое начало творческого пути. Жду ваш вечер романсов в 80 лет! Но я хотел бы сказать и о другом. Не понимаю негодования телезрителей, которым не нравится обилие Пугачевой по ТВ в эти дни. У народной артистки СССР юбилей. О любом другом артисте, сопоставимом с ней по статусу, в дни его юбилея обязательно показывают передачи, фильмы, концерты. Ее уже и Путин поздравил. Все по заслугам", - заявил Манукян в беседе с ТВЦ.ru.

"Почему люди именно на Пугачевой так зацикливаются? Очень хочется, чтобы именно сегодня, в день юбилея Аллы Борисовны, окончательно сошла на нет та волна недовольства, которую я невольно запустил в январе 2017 года. Займитесь собой и своей жизнью. Просто заслужите, чтобы и о вас говорили в день вашего юбилея. А если не хочется смотреть передачи с Пугачевой просто переключите на другие каналы", - посоветовал он хейтерам.