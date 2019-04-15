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Галкин показал плачущую из-за детей Пугачеву

11:44
  • понедельник
  • 15 апреля 2019

Примадонну довели до слез в ее юбилей

Легендарная российская певица Алла Пугачева 15 апреля празднует день рождения. Ей исполнилось 70 лет.

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Первыми ее поздравили члены семьи - дети и супруг Максим Галкин. В его Instagram появилось видео поздравления. На записи можно увидеть, как юморист дарит своей супруге праздничный букет. А их пятилетние дети Лиза и Гарик также дарят маме подарки сделанные своими руками. Также они зачитали ей стихи и вообще серьезно растрогали Пугачеву.

"Довели до слез мать с утра", - шутит Алла Борисовна. В концовке ролика дети громко поздравляют мать с днем рождения, а Галкин кричит: "ура".

Дочь и сына Алле Пугачевой родила суррогатная мать. Они появились на свет 18 сентября 2013 года с разницей в несколько минут. Отец малышей - Максим Галкин.

 понедельник народная артистка СССР принимает поздравления с юбилеем. Между тем, стало известно, какие песни артистки россияне любят больше всего. На первом месте – "Миллион алых роз".

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