"Смешно и гадко": Савченко унизила Порошенко за его выступление на "Олимпийском"

Танцы украинского президента мало кого оставили равнодушным

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко прокомментировала выступление президента страны Петра Порошенко на стадионе "Олимпийский" в Киеве. По ее словам, украинскому лидеру на хватало только грейдера, чтобы он вновь начал "делать революцию".

"Это было смешно и гадко. Власть утомила, их работа утомила. Я за изменения, я за будущее", — отметила Савченко в своем Facebook.

Также она с иронией прокомментировала решение Порошенко "бегать с жёлто-голубым рупором". По ее словам, "показывать, что ты с народом, — тоже очень хорошо", пишет "Газета.Ru".

Соцсети в эти дни бурно обсуждают выступление Порошенко на стадионе "Олимпийский" 14 апреля. В частности, он развеселил всех пользователей песней "Ти ж мене підманула", сопроводив ее "зажигательным" танцем. Так он отреагировал на решение своего оппонента Владимира Зеленского не являться на дебаты. Во время танца он пытался энергично двигать рукой и бедрами в такт музыке. В интернете за это президента Украины назвали "шутом гороховым", а само выступление – странным.

В конце митинга Порошенко заявил, что "уклониться от дебатов" Зеленскому не получится, и намерен звать на них своего оппонента ежедневно.

Первый тур выборов на Украине состоялся 31 марта. Победу в нем одержал Зеленский. За него проголосовали 30,24% украинцев. За Порошенко отдали голоса 15,95% пришедших на избирательные участки. Второй тур пройдет 21 апреля.

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