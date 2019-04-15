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Корабли Черноморского флота сели на хвост американскому эсминцу

12:25
  • понедельник
  • 15 апреля 2019

Силы Черноморского флота организовали слежение за вошедшим 14 апреля в море эсминцем США

Российские корабли приняли решение взять на сопровождение вошедший в Черное море американский эсминец Ross ("Росс"). Об этом ТВЦ.Ru сообщили в национальном центре управления обороной (НЦУО) Минобороны России.

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"Непосредственный контроль за действиями американского военного корабля осуществляет патрульный корабль "Василий Быков" и разведывательный корабль "Иван Хурс" Черноморского флота", - говорится в сообщении ведомства.

По данным СМИ, Ross оснащен крылатыми ракетами и системой противоракетной обороны.  

В конце марта российские корабли взяли на сопровождение группу военных судов НАТО, которые вошли в акваторию Черного моря. По мнению экспертов, это может быть акцией, направленной на поддержку действующего президента Украины Петра Порошенко.

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