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"Хотите, чтобы меня грохнули?": Зеленский отказался ездить на велосипеде

12:54
  • понедельник
  • 15 апреля 2019

Комик откровенно поговорил с журналистами

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, из-за чего не передвигается по Киеву на велосипеде, как это делает его персонаж в сериале "Слуга народа" Василий Голобородько. По его словам, это связано исключительно с темой безопасности.

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"Я могу ездить на велосипеде. Вы хотите, чтобы меня грохнули?", – отметил Зеленский в разговоре с журналистами "Новостей Украины". Перед этим сотрудники СМИ спросили у комика, почему он ездит по украинской столице на автомобиле, тогда как им приходится догонять его на велосипедах. Запись разговора появилась в YouTube.

Ранее Зеленский заявлял, что готов ездить на работу на велосипеде в случае победы на выборах. Ряд экспертов при этом отмечает, что в реальной жизни шоумен предпочитает передвигаться на автомобилях, но это никак не сказывается на отношении к нему многих избирателей. В их головах политик якобы все равно остается в образе персонажа Голобородько, который принципиально ездит по улицам на велосипеде.

В последнее время Зеленский становится все более осторожным политиком. Так, кандидат в президенты отказался от дебатов с Петром Порошенко на стадионе "Олимпийский" 14 апреля. Он сослался на информацию о готовящейся против него провокации.

Ранее в интернете появилось видео, где комика сбивает грузовик, после чего появляется белая дорожка из порошка. После этого команда Зеленского решила усилить его охрану.

В ноябре 2018 года известный украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что соперникам Порошенко грозит смертельная опасность. В связи с этим он рекомендовал кандидатам на пост президента позаботиться о своей безопасности.

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