Сын-красавчик Газманова вызвал гнев народа машиной за 15 млн

Людей также возмутил оскорбительный жест Филиппа Газманова

Филиппа Газманова, младшего сына Олега Газманова, раскритиковали за фотографию с неприличным жестом на фоне первой машины. Родион Газманов, старший сын певца, вступился за брата.

На днях 37-летний певец и актер Родион Газманов опубликовал в своем Instagram снимок, на котором они вместе со своим 21-летним братом Филиппом позируют рядом со своими иномарками. Родион написал, что его брат заработал и купил свою первую машину. "Горжусь. Учу не гонять на ней, хотя машина располагает. Поздравляем в комментариях", - призвал он.

Однако вместо поздравлений на Филиппа Газманова обрушилась волна критики. Интернет-пользователей возмутило, что молодой человек, который стал обладателем Mercedes S-Class за 10-15 миллионов рублей, показывает в камеру средние пальцы.

"У него такая умная, воспитанная, грамотная мама, что, показывая средние пальцы, он прежде всего ее позорит", - написал один из подписчиков Родиона Газманова. "А уж если фото выставили на всеобщее обозрение, то, может, правда без факов можно было обойтись?" – спросил другой юзер. "Не ожидал, что Вы разместите фотографию со средним пальцем в адрес незнакомых людей", - написал кто-то. "Повылазили в богачи и раздают направо и налево неуважение к простому народу!" – возмутился еще один пользователь Сети.

Родион Газманов принялся спорить с авторами критических комментариев. Заступаясь за брата, он призвал всех недовольных перестать принимать на свой счет каждый оскорбительный жест. "А этот жест является невежеством? Или невежеством является то, что вы каждый встреченный "фак" принимаете на себя?" – парировал Газманов.

По данным СМИ, Филипп Газманов учится в английском университете и занимается бизнесом. Кроме того, он сотрудничает с модельным агентством Mavrin Models, снимается в рекламе и для обложек журналов.

Филипп не является родным сыном Газманова. Несмотря на это, он в семь лет попросил своего отца Вячеслава Мавроди взять фамилию певца.