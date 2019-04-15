Пугачева тайно помогла похоронить Началову

Примадонна оказывала помощь родным Юлии Началовой

Стало известно о помощи, которую оказала известная российская артистка Алла Пугачева родственникам певицы Юлии Началовой, скончавшейся месяц назад. Информацию раскрыла в понедельник пиар-агент Началовой Анна Исаева.

"Она письменно обратилась в компетентные органы власти с просьбой о помощи в захоронении Началовой", - написала Исаева на своей странице в Instagram, поздравив примадонну с 70-летием.

Юлия Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет от заражения крови. Через пять дней певицу похоронили на Троекуровском кладбище. У нее осталась 12-летняя дочь Вера от брака с футболистом Евгением Алдониным.

Напомним, Алла Пугачева одна из первых отреагировала на сообщения о смерти Началовой, опубликовав в соцсетях трогательный пост. Примадонна попрощалась с артисткой, назвав ее светлой, доброй и бесконечно талантливой девочкой.

Между тем в интернете появилась архивная видеозапись, которая была снята за несколько месяцев до трагедии. На кадрах Юлия поют одну из своих песен и выглядит счастливой и беззаботной.

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