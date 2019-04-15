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Пришедшего с извинениями мужчину избили до слепоты в московской "Пятерочке"

13:24
  • понедельник
  • 15 апреля 2019

Пострадавший может потерять зрение

Днем в субботу, 14 апреля, сотрудник магазина "Пятерочка" избил посетителя на улице Грайвороновская в районе Текстильщики ЮВАО Москвы.  

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По предварительным данным, мужчина пришел в "Пятерочку", чтобы извиниться за конфликт, который ранее возник у его знакомых и персонала магазина. Гражданин общался с менеджером супермаркета, но в какой-то момент между ними возник спор, переросший в драку. 

Как передает "РЕН ТВ", сотрудник магазина несколько раз ударил мужчину в глаз. Пострадавшего госпитализировали, врачи пытаются восстановить ему зрение. Точная информация о его состоянии уточняется. 

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