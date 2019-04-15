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Путин одобрил планы главы Ставрополья баллотироваться на новый срок

14:37
  • понедельник
  • 15 апреля 2019

Ставропольский край демонстрирует уверенный рост ВВП

Владимир Путин поддержал намерение губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова баллотироваться на новый срок. Об этом шла речь на встрече в Кремле. Глава региона отчитался перед президентом об итогах своей работы за прошлый год, передает "ТВ Центр".

По словам Владимирова, субъект демонстрирует уверенный рост ВВП и уже два года подряд является профицитным. Большое внимание уделяется поддержке сельского хозяйства и привлечению инвестиций. Значительно вырос турпоток в Минеральные воды - это дает дополнительные возможности для развития.

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Владимир Путин и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров
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