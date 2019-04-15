Путин одобрил планы главы Ставрополья баллотироваться на новый срок

Ставропольский край демонстрирует уверенный рост ВВП

Владимир Путин поддержал намерение губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова баллотироваться на новый срок. Об этом шла речь на встрече в Кремле. Глава региона отчитался перед президентом об итогах своей работы за прошлый год, передает "ТВ Центр".

По словам Владимирова, субъект демонстрирует уверенный рост ВВП и уже два года подряд является профицитным. Большое внимание уделяется поддержке сельского хозяйства и привлечению инвестиций. Значительно вырос турпоток в Минеральные воды - это дает дополнительные возможности для развития.