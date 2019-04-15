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Сгоревшие баррикады и машины: в Копенгагене – массовые беспорядки

14:46
  • понедельник
  • 15 апреля 2019

В Дании после стычек арестовано более 20 человек

Более 20 человек задержаны в ходе беспорядков в Копенгагене. Столкновения спровоцировала акция местной праворадикальной партии, которую её сторонники решили провести в мусульманском квартале, передает "ТВ Центр".

Там ещё не забыли прошлую выходку активистов, когда их лидер публично сжёг Коран. Между праворадикалами и жителями района практически сразу же завязалась драка. Затем стычки начались и в других частях города.

Кое-где было очень жарко - горели баррикады и автомобили. Усмирять противников полиции пришлось слезоточивым газом. Организаторы акции действиями правоохранителей остались недовольны. Они считают: их право на свободу слова не защитили. И обещают снова выйти на улицы.

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Уличные беспорядки в Копенгагене
Уличные беспорядки в Копенгагене
Уличные беспорядки в Дании
Уличные беспорядки в Дании
Полиция Дании
Полиция Дании
Уличные беспорядки в Копенгагене
Уличные беспорядки в Копенгагене
Уличные беспорядки в Дании
Уличные беспорядки в Дании
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