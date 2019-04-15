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На Крымском мосту началась укладка рельсов со стороны Керчи

14:44
  • понедельник
  • 15 апреля 2019

Открыть движение и запустить первые поезда планируют уже в декабре

Новый этап масштабных работ стартовал на Крымском мосту. Строительные бригады приступили к укладке рельсов на железнодорожной части со стороны Керчи, сообщает "ТВ Центр".

С другого берега - со стороны Тамани - эти работы начали ещё летом, так что теперь бригады движутся навстречу друг другу. На сегодняшний день уложено около 22 километров из 38.

Крымский мост, соединяющий полуостров с материковой частью, самый протяжённый в нашей стране. Его длина 19 километров. В мае прошлого года, завершив все работы раньше запланированного срока, там торжественно запустили движение по автомобильной части.

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Укладка рельсов на Крымском мосту
Укладка рельсов на Крымском мосту
Укладка рельсов на Крымском мосту
Укладка рельсов на Крымском мосту
Укладка рельсов на Крымском мосту
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