На Крымском мосту началась укладка рельсов со стороны Керчи

Открыть движение и запустить первые поезда планируют уже в декабре

Новый этап масштабных работ стартовал на Крымском мосту. Строительные бригады приступили к укладке рельсов на железнодорожной части со стороны Керчи, сообщает "ТВ Центр".

С другого берега - со стороны Тамани - эти работы начали ещё летом, так что теперь бригады движутся навстречу друг другу. На сегодняшний день уложено около 22 километров из 38.

Крымский мост, соединяющий полуостров с материковой частью, самый протяжённый в нашей стране. Его длина 19 километров. В мае прошлого года, завершив все работы раньше запланированного срока, там торжественно запустили движение по автомобильной части.