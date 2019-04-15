МЭШ открыла новый сервис для учеников и родителей

Новый сервис заработал в Московской электронной школе

Московская электронная школа запустила новый сервис для учеников и родителей – самоподготовку к итоговой контрольной работе. Об этом в понедельник на своём сайте сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В библиотеку включены образцы заданий, с помощью этого тренажёра можно освежить и оценить свои знания, передает "ТВ Центр". Причём, выполнять задания можно неограниченное количество раз. Глава города выразил надежду, что новый сервис будет полезен школьникам и поможет им получить пятерки.