В Москве стартовала акция по раздельному сбору мусора

Акция "Разделяй и используй" проходит в столице

В понедельник на Арбате стартовала акция по раздельному сбору мусора "Разделяй и используй". Она продлится в городе две недели. Сдать можно бумагу и картон, пластик, металл, стекло и оргтехнику - то, что можно повторно переработать, передает "ТВ Центр".

Акция охватит 50 школ и 10 вузов, а ещё наиболее посещаемые места города. Ежедневно туда будет приезжать специальная машина и делать часовые остановки. Акция проходит в городе уже пятый год подряд. Причём если вначале удалось собрать только две тонны мусора, то в прошлом году эта цифра перевалила за 37 тонн.

Уточнить адреса, даты и время работы мобильных пунктов, а также правила сдачи мусора можно на сайте акции "Разделяй и используй".