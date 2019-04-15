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Последствия пожара в парке "Лосиный остров" (видео)

15:10
  • понедельник
  • 15 апреля 2019

Названа вероятная причина пожара в парке "Лосиный остров"

Поджог как приоритетная версия. В Минприроды выясняют причины крупного пожара в парке "Лосиный Остров", передает "ТВ Центр".

В субботу вечером на территории Балашихи вспыхнули порубочные остатки. Открытое горение было видно далеко от места ЧП. Локализовать огонь удалось только к утру воскресенья.

Площадь пожара составила тысячу квадратных метров. Ранее территорию парка очистили от сухостоя и деревьев, уничтоженных короедом. Их распилили и сложили около дороги. Вероятно, кто-то облил брёвна горючей жидкостью и поджёг.

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Пожар в парке "Лосиный остров"
Пожар в парке "Лосиный остров"
Пожар в парке "Лосиный остров"
Пожар в парке "Лосиный остров"
Пожар в парке "Лосиный остров"
Пожар в парке "Лосиный остров"
Пожар в парке "Лосиный остров"
Пожар в парке "Лосиный остров"
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