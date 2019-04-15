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Грабители в масках обнесли салон связи в Люберцах на миллион рублей

15:30
  • понедельник
  • 15 апреля 2019

Злоумышленники задержаны

В подмосковных Люберцах задержали мужчину, который ограбил салон связи. Его подельников поймали чуть позже, уже в Москве, сообщает "ТВ Центр".

Трое молодых людей в масках проникли в пустой офис и буквально выгребли всё, что было в витринах: мобильные телефоны, часы, видеорегистраторы - почти на миллион рублей.

Затем вскрыли кассу, прихватив оттуда более 100 тысяч рублей. Одного из воров нашли по горячим следам, им оказался 23-летний приезжий с Северного Кавказа. Два других злоумышленника попались при совершении аналогичного преступления в Москве.

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