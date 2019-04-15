Кастинг нового сезона "Музыки в метро" бьет рекорды

К таким концертам сейчас относятся очень серьёзно

Кто получит право играть в метро? Столичная подземка начала новый этап отбора музыкантов, которым смогут выступать в вестибюлях и переходах между станциями.

Это проект, где все наоборот: билеты на выступление нужны не зрителям, а артистам. Пропуск на подземные концерты они получают в экспозиционном пространстве на станции метро "Выставочная", передает "ТВ Центр".

Кастинг нового сезона "Музыки в метро" бьет все рекорды: в этом году от исполнителей поступило более полутора тысяч заявок. В живом прослушивании участвуют 400 музыкантов.

"Проект "Музыка в метро" развивается очень динамично. Мы начинали с трех площадок, это было в 2016 году. И на данный момент у нас уже 32 площадки. В этом году мы откроем еще одну в павильоне МЦД, которая находится на площади Киевского вокзала", - рассказала заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Кого услышат пассажиры метро, решат эксперты музыкальной индустрии и звезды шоу-бизнеса. Свои первые большие деньги солист группы "НА-НА" Владимир Левкин заработал именно в подземке - песнями под гитару.

Эксперты оценивают технику и качество исполнения, визуальный образ. Музыканты стараются выделиться - девушки подбирают украшения в тон саксофонов, а инструментов Олега Переверзева хватило бы на мультинациональный оркестр.

Креативные, талантливые, уверенные в себе. Волнения не скрывают. Ведь играть придется перед сложной аудиторией, которая не замирает в ожидании концерта, а наоборот - спешит по своим делам.

Из-за большого количества заявок отбор участников будет идти на два дня дольше: до 23 апреля. По итогам выберут до 300 новых коллективов и исполнителей - у всех будет годовая аккредитация на то, чтобы заряжать пассажиров метро хорошим настроением.

Наталья Тарасова, Александр Козликин, Павел Скворцов, Елена Макарова, "ТВ Центр".