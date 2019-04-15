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Утер нос ABBA и Beatles: 24-летний сибиряк бьет рекорды в Европе

14:28
  • понедельник
  • 15 апреля 2019

Русский язык помог музыканту прославиться

Европейские любители музыки в восторге от рэп-исполнителя Capital Bra. Его настоящее имя – Владислав Баловацкий. Он является уроженцем Сибири, но сейчас живет в Германии.

В 2018 году рэпер поставил рекорд в этой стране по количеству песен одного исполнителя, занимавших первую позицию в чартах в течение целого года. А еще, по итогам 2018-го Capital Bra стал самым прослушиваемым музыкальным исполнителем через стриминговые сервисы в своей стране. В его Instagram почти три миллиона подписчиков.

И вот теперь свершилось то, к чему исполнитель шел долгое время. У него больше хитов номер 1 в Германии за все время, чем у легендарных групп ABBA и Beatles. Впереди по этим показателям остались только группы Boney M и Sweet. Музыкант горит желанием побить и их рекорды.

На днях рэпер начал свое турне. Первой остановкой для 24-летнего исполнителя стал Мангейм. После этого он посетит ряд других городов. Затем музыкант рванет в Швейцарию, где его ждут в Берне и Цюрихе, передает RTL.

Кстати, исторические связи с родиной сказались на творчестве Capital Bra. Одно только название говорит об этом. "Bra" означает русское слово "Brat" или "братан".

На всю Европу уже гремят его хиты - Cherry Lady, Neymar, Benzema. Есть еще популярные песни, некоторые из которых он исполняет по-русски.

Эксперты отмечают, что по стилю Capital Bra можно отнести к так называемому "гангста-рэпу". При этом в его песнях используются русские слова. Также отмечается, что рэпер из Сибири не создал новый жанр, но зато успешно подключился к набирающему популярность направлению. Музыкант сочетает в песнях искреннее выражение чувств, мыслей, а также динамичный ритм.

Между тем, согласно данным из открытых источников, музыкант является критиком партии "Альтернатива для Германии". Также он поддерживает политику президента России Владимира Путина.

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Capital Bra (Владислав Баловацкий)
Capital Bra (Владислав Баловацкий)
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