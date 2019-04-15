Хоккеист Набоков умер в 42 года после тяжелой болезни

Церемония прощания состоится 16 апреля

Скончался бывший нападающий сборной России по хоккею Дмитрий Набоков. Ему было 42 года.

Он был воспитанником новосибирской хоккейной школы. За годы карьеры спортсмен выступал за многие российские и зарубежные клубы. Соболезнования родным и близким Дмитрия принесло управление физической культуры и спорта мэрии Новосибирска, говорится на его сайте.

В 1993 году Набоков начал выступать за московские "Крылья Cоветов". Спустя четыре года у него исполнилась мечта многих хоккеистов – он уехал за океан и стал игроком клуба НХЛ "Чикаго Блэк Хоукс".

С 1999 по 2000 годы он выступал за "Нью-Йорк Айлендерс". После этого форвард вернулся на родину. В его карьере были тольяттинская "Лада", новокузнецкий "Металлург", новосибирская "Сибирь", нижнекамский "Нефтехимик", "Молот-Прикамье". Также он играл за ХК МВД, московское "Динамо", челябинский "Трактор". Завершил Набоков карьеру в финском клубе "Сайпа".

Игрок умер 14 апреля после тяжелой болезни. Церемония прощания состоится 16 апреля, с 10.30 до 11.30 в Новосибирске на улице Потанинская.