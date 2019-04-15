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Вещи умершей Началовой запретили трогать

15:14
  • понедельник
  • 15 апреля 2019

Певица скопила несколько шкафов с нарядами

Юлия Началова была знатной модницей. На светских мероприятиях она блистала, не экономя на нарядах. В ее квартире осталось несколько шкафов, забитых платьями, шляпками, туфлями и сумочками.

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Многих волнует, кому достанутся наряды. Народ даже просит создать музей в доме артистки. Между тем православный канон запрещает делать из личных вещей покойного объект поклонения – душам нужны молитвы и поминание.

Как пишет "Дни.ру", согласно народному поверью, 40 дней после смерти вещи нужно хранить дома, поскольку все это время душа находится на земле. При этом биоэнергетики настоятельно рекомендуют не трогать имущество покойных в это время.

"До 40 дней стоит меньше суетиться по бытовым вопросам, отвлекаться на материальные проблемы и больше молиться об усопшем", - заявил настоятель столичного храма, в котором часто бывала Юлия Началова.

По словам священника, родным надо заботиться об облегчении участи души артистки, а не заниматься материальными делами. Правильным решением будет отдать наряды певицы нуждающимся, уверен он.
"Вещи умершего могут послужить милостыней, поводом для молитвы о душе новопреставленного", - пояснил настоятель.

Юлия Началова скончалась 16 марта. Официально причиной смерти певицы названа острая сердечная недостаточность, которая стала следствием отека легких. Похоронили Началову на Троекуровском кладбище столицы. Гражданская панихида прошла 21 марта.

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