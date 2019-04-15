ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Запад переходит все границы": Порошенко посмотрел сериал с Зеленским

15:35
  • понедельник
  • 15 апреля 2019

Украинский лидер в ужасе от увиденного в "Слуге народа"

Президент Украины Петр Порошенко признался, что посмотрел популярный в стране сериал "Слуга народа", в котором главную роль исполняет его оппонент в борьбе за пост главы государства Владимир Зеленский. Глава государства признался, что пришел в ужас от увиденного.

В частности, он обратил внимание представителей бизнеса, с которыми встречался на то, как в "Слуге народа" представлено сотрудничество Киева с международными финансовыми организациями, в том числе с МВФ.

"Дорогие друзья, диктат Запада переходит все мыслимые и немыслимые границы", - заявил Порошенко якобы примеряя на себя роль главного героя сериала, передает РИА Новости.

По его словам, в МВФ показан, как грабительская организация, при помощи которой "Запад взыскивает со страны третьего мира" и требует 3% взятки. Кроме того, западные страны якобы требуют монополии на добычу сланцевого газа, а международные финансовые организации хотят, чтобы Украина сократила на 50% производство сельскохозяйственной продукции. "Они требуют открытия хранилищ ядерных отходов в Чернобыльской зоне и расширения этого хранилища на территорию всей Киевской области", - добавил Порошенко.

По его словам, подобная риторика звучит в фильме. Таково видение политической ситуации в глазах главного героя Василия Голобородько, являющегося в сериале президентом страны, считает Порошенко. При этом он допустил, что мог немного преувеличить впечатления от увиденного.

В сериале "Слуга народа" рассказывается история украинского учителя Василия Голобородько. Он становится президентом Украины. Также он борется с коррупцией в стране и пытается провести реформы. Но ему мешают олигархи и не чистые на руку чиновники. Слоган сериала: "История следующего президента".

31 марта на Украине состоялся первый тур выборов. Победу в нем одержал Зеленский. За него проголосовали 30,24% украинцев. За Порошенко отдали голоса 15,95% пришедших на избирательные участки. Второй тур пройдет 21 апреля.

Новости по теме
Президент Украины Пётр Порошенко
Президент Украины Пётр Порошенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.