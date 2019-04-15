Что станет с рублем в мае

Эксперты посоветовали, что нужно делать в условиях роста национальной валюты

В последнее время рубль показывает медленный, но уверенный рост. Курс американской валюты приблизился к отметке 64 рубля за доллар, а европейская валюта установилась на уровне 72 рубля за евро. Экономисты рассказали ТВЦ.RU, что будет с "деревянным" в мае и какое экономическое поведение выбрать россиянам в преддверии праздников.

Эксперт компании "БКС Брокер" Иван Копейкин предположил, что тренд на укрепление рубля может переломиться уже в мае. По его словам, в этом месяце ожидается сразу несколько важных мировых событий. Речь идет о заключении торговой сделки между США и Китаем, о предполагаемом сокращении добычи нефти всеми странами ОПЕК+, а также о вероятной корректировке денежно-кредитной политики США по итогам заседания Федеральной резервной системы.

"От реализации данных событий будет зависеть, как поведет себя рубль. Но на мой взгляд, рубль будет потихонечку ослабевать. Весь позитив, который был, уже находится в ценах. Остаются только риски, те же самые санкции. Есть вероятность того, что рубль вернется на уровень 66 в паре с долларом. Скорее всего, это произойдет в течение мая", - сказал Копейкин в разговоре с ТВЦ.RU.

Более радужный прогноз дал аналитик компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин, который ожидает 65 рубля за доллар в среднем в течение 2019 года. "При этом на горизонте ближайшего месяца сохранится позитивное влияние сезонности. Ряд таких факторов, как сокращенная рублевая интервенция Минфина (Минфин сокращает объемы покупки валюты на рынке), сокращенные объемы расчетов российских компаний и госсектора с нерезидентами (объем погашения внутренних долгов в весенние месяцы ниже, чем обычно в среднем по году). Кроме того, пока не стартовал сезон отпусков, на иностранную валюту сохраняется пониженный спрос со стороны отдыхающих. Ряд всех этих локальных факторов оказывает поддержку рублю. Есть ожидания, что эти факторы будут оказывать поддержку на горизонте месяца-полутора", - предсказал эксперт.

По его мнению, россиянам, обнадеженным укреплением рубля, не стоит закупаться зарубежной валютой перед майскими праздниками. Он назвал бессмысленными попытки спекулировать на курсе валют, чтобы выиграть несколько сотен рублей или подешевле купить заграничную поездку. "Стремясь потенциально получить выгоду, вы рискуете тем, что не сможете совершить поездку или будете вынуждены урезать расходы, если курс рубля пойдет не в ту сторону, в какую вы ожидаете", - объяснил Нигматуллин.

Несколько иного мнения придерживается Иван Копейкин. Он советует не терять время и бежать в обменные пункты. "Если планируется поездка за границу, то желательно заранее менять денежные средства на валюту. Если планируется большая покупка в иностранной валюте, желательно это делать заранее. А если человек получает зарплату в рублях и у него расходы в рублях, то какую-то часть средств лучше поместить в валюту, а остальное оставить в рублях. Делить где-нибудь 50 на 50", - рекомендует эксперт.

В разговоре о рисках, которые могут поколебать позиции окрепшего рубля, большинство экономистов называет в первую очередь новый пакет американских санкций против России. В этой связи Тимур Нигматуллин напомнил, что в 2017 году Вашингтон анонсировал санкции против компаний Олега Дерипаски, а Сенат США даже пригрозил заблокировать долларовые расчеты российских банков.

"Эти факторы повлияли на курс, но по факту введены не были. На курс повлияли ожидания. Сейчас санкции против компаний Дерипаски фактически отменены, а законопроект сенаторов существенно урезан: там уже нет запрета на расчеты в долларах. Если [новые] санкции и примут, то они не будут оказывать существенного влияния на курс рубля. Рубль, наоборот, должен укрепиться, потому что будут сняты наиболее сильные элементы давления на курс рубля. Исходя из анонсированных санкций, я бы не ждал негативного сценария развития событий", - сказал Нигматуллин ТВЦ.RU.