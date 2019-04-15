Собянин тепло поздравил Пугачеву с юбилеем

Мэр рассказал о любви миллионов к певице

Алла Пугачева отмечает 70-летний юбилей. Поздравления легендарной певице приходят со всех уголков планеты. Телеграмму с поздравлениями направил Пугачевой и Сергей Собянин.

По словам мэра, с именем Аллы Борисовны связана целая эпоха в развитии отечественной эстрады, а ее творчество снискало вам искреннюю любовь миллионов людей.

"Артистизм и лиризм "женщины, которая поет" нашел яркое отражение в образах, созданных вами на кино- и телеэкране. Благодаря вашему таланту наставника и педагога поклонники музыкальной культуры открыли для себя много новых исполнителей", - говорится в телеграмме.

Алла Пугачева родилась 15 апреля 1949 года в Москве. Свою первую песню она записала еще в 1965 году.