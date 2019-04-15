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Для 70-летней Пугачевой собирают донорские органы

15:59
  • понедельник
  • 15 апреля 2019

Певице в честь 70-летия предложили заменить "выходящие из строя запчасти на новые"

Певице Алле Пугачевой, которая празднует 70-летний юбилей, предложили собрать донорские органы. Идея пришла в голову писательнице Лене Лениной.

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Ранее в Instagram она написала пост, в котором обратилась к подписчикам с призывом "заменить выходящие из строя запчасти на новые". Ленина напомнила, что "практическая помощь важнее красивых слов".

"Есть желающие поделиться почкой с великой певицей? Если в народе не найдем, отдам свою! Кто чем готов поделиться?" - написала она. Вскоре пост был удален. В исправленной версии она оставила в тексте лишь поздравление исполнительницы с юбилеем.

 

В понедельник стало известно о помощи, которую оказала Пугачева родственникам певицы Юлии Началовой, скончавшейся месяц назад.

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