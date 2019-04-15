Появилось видео смертельного ДТП возле МГУ

Виновник аварии на Воробьевых горах - 19-летний москвич - задержан

В Москве недалеко от МГУ им. М. В. Ломоносова произошло ДТП со смертельным исходом. Видео аварии опубликовало МВД по Москве.

Трагедия произошла в субботу ночью. Взятый в каршеринге Mercedes и автомобиль Hyundai столкнулись недалеко от главного здания МГУ. В результате аварии один человек погиб и один пострадал.

Как установили в полиции, 19-летний москвич не имел разрешения на право управления транспортным средством. Он арендовал автомобиль, воспользовавшись чужим аккаунтом в каршеринговом сервисе.

Водитель Mercedes арестован на два месяца. Он отказался от медицинского освидетельствования после ДТП. Как пишут СМИ, молодой человек взял автомобиль, чтобы покататься с подругой. В момент аварии он был пьян, сообщают издания со ссылкой на свои источники.