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Пугачева чудом избежала судьбы Началовой

16:59
  • понедельник
  • 15 апреля 2019

Спасли Примадонну российские врачи

Алла Пугачева едва не повторила судьбу Юлии Началовой. Откровенное признание сделал бывший ухажер Примадонны Сергей Челобанов.

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В эфире программы "Секрет на миллион" он рассказал, что во время операции на груди Пугачевой занесли инфекцию. Это произошло в Швейцарии в 1992 году. Спасали Примадонну уже российские врачи. Они, по словам Челобанова, "вытащили из могилы" Аллу Борисовну.

Челобанов признался, что не знает, зачем Пугачева решила делать операцию на груди.

"У неё и так было всё в порядке с этим делом", - сказал бывший возлюбленный.

По данным СМИ, Юлия Началова перенесла пластическую операцию на груди в 2007 году. Имплантаты не прижились и вызвали отказ почек и заражение крови. На этом фоне у певицы появилась подагра.

Юлия Началова скончалась 16 марта на 39-м году жизни в одной из столичных больниц, куда попала из-за осложнения раны. СМИ сообщали, что при жизни Юлия Началова страдала от подагры, волчанки и диабета.

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