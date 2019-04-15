"Обманула народ": на Maruv набросились за любовь к России

Украинскую певицу Maruv раскритиковали в Сети из-за гастролей по России
Украинскую певицу Maruv затравили в соцсетях после гастролей по России. Анна Корсун опубликовала несколько фотографий с концерта в Санкт-Петербурге и поблагодарила публику за теплый прием.
"Санкт-Петербург, было удивительно! Люблю вас!" - написала певица в Instagram. В результате против Maruv началась травля со стороны украинцев. Они посчитали неправильным то, что певица выступает в "стране-агрессоре", оставив следующие комментарии:
- Обманула народ, состроила из себя жертву!
- Теперь видно, какая вы украинка!
- Стиль и имидж просто дешевая грязь.
Ранее Maruv прошла национальный отбор Украины на конкурс "Евровидение", но отказалась от участия из-за условий контракта с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины. В свою очередь, НОТУ не понравилось, что певица ранее гастролировала в России. Вслед за Maruv от участия в конкурсе отказались другие участники отбора. В результате в Тель-Авив от Украины не поедет никто.
- На приехавшую в Москву Maruv напали разгневанные украинцы
- "У нас интересная история": Maruv рассказала о фаворите "Евровидения"
- "Скоро увидимся": после отказа от "Евровидения" Maruv едет в Москву
- Отстраненную от "Евровидения" Maruv позвали в Москву
- На Украине нашли замену отстраненной от "Евровидения" Maruv