"Обманула народ": на Maruv набросились за любовь к России

Украинскую певицу Maruv раскритиковали в Сети из-за гастролей по России

Украинскую певицу Maruv затравили в соцсетях после гастролей по России. Анна Корсун опубликовала несколько фотографий с концерта в Санкт-Петербурге и поблагодарила публику за теплый прием.

"Санкт-Петербург, было удивительно! Люблю вас!" - написала певица в Instagram. В результате против Maruv началась травля со стороны украинцев. Они посчитали неправильным то, что певица выступает в "стране-агрессоре", оставив следующие комментарии:

- Обманула народ, состроила из себя жертву!

- Теперь видно, какая вы украинка!

- Стиль и имидж просто дешевая грязь.

Ранее Maruv прошла национальный отбор Украины на конкурс "Евровидение", но отказалась от участия из-за условий контракта с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины. В свою очередь, НОТУ не понравилось, что певица ранее гастролировала в России. Вслед за Maruv от участия в конкурсе отказались другие участники отбора. В результате в Тель-Авив от Украины не поедет никто.