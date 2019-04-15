Порошенко после позора на стадионе позвал Зеленского в эфир

Действующий президент Украины ждет своего оппонента на телеканале ICTV

Президент Украины Петр Порошенко предложил своему оппоненту Владимиру Зеленскому новое место, дату и формат дебатов. Обращаясь к нему в Twitter, он пригласил его 15 апреля в эфир программы "Свобода слова" на телеканал ICTV.

"Приходите, пожалуйста, не прячьтесь, ведь украинский народ имеет право избирать не кота в мешке!" - говорится в сообщении Порошенко. Украинский лидер уточнил, что будет в эфире ICTV в 22:30. Он сопроводил свое послание кадрами одиночных "дебатов" с НСК "Олимпийский".

Дебаты кандидатов в президенты Украины могут пройти в эту пятницу. Порошенко предложил провести их в два раунда: и в студии, и на стадионе. Однако он лишь дал повод позлословить пользователям соцсетей - ведь в цирке представление тоже проходит в два отделения с антрактом.

Накануне Порошенко пришел на стадион "Олимпийский" в Киеве на дебаты, однако Зеленский, как и обещал ранее, туда не явился. Второй, решающий тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.