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Порошенко после позора на стадионе позвал Зеленского в эфир

19:00
  • понедельник
  • 15 апреля 2019

Действующий президент Украины ждет своего оппонента на телеканале ICTV

Президент Украины Петр Порошенко предложил своему оппоненту Владимиру Зеленскому новое место, дату и формат дебатов. Обращаясь к нему в Twitter, он пригласил его 15 апреля в эфир программы "Свобода слова" на телеканал ICTV.

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"Приходите, пожалуйста, не прячьтесь, ведь украинский народ имеет право избирать не кота в мешке!" - говорится в сообщении Порошенко. Украинский лидер уточнил, что будет в эфире ICTV в 22:30. Он сопроводил свое послание кадрами одиночных "дебатов" с НСК "Олимпийский".

Дебаты кандидатов в президенты Украины могут пройти в эту пятницу. Порошенко предложил провести их в два раунда: и в студии, и на стадионе. Однако он лишь дал повод позлословить пользователям соцсетей - ведь в цирке представление тоже проходит в два отделения с антрактом.

Накануне Порошенко пришел на стадион "Олимпийский" в Киеве на дебаты, однако Зеленский, как и обещал ранее, туда не явился. Второй, решающий тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.

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