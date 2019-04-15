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Исполнившая "космический" прыжок ученица Тутберидзе заткнула за пояс всех коллег

18:47
  • понедельник
  • 15 апреля 2019

Юной фигуристке Анне Щербаковой предсказали большое будущее

15-летняя Анна Щербакова, ученица тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, удивила интернет-пользователей своим "космическим" прыжком - каскадом из четверного лутца и тройного риттбергера. 

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Этери Тутберидзе, которая воспитала фигуристок Евгению Медведеву и Алину Загитову, выложила в своем Instagram видео необыкновенно сложного каскада из двух прыжков в исполнении Анны Щербаковой. Такие пируэты на льду не делали ни мужчины, ни женщины на взрослых соревнованиях. Судьи оценили бы прыжок в 16,4 балла, если бы это произошло на соревнованиях, а не на тренировке.  

Подписчики Тутберидзе пришли в восторг от видео с участием молодой спортсменки. "Это что-то невероятное! Просто космос", "Ей не будет равных, она лучшая", "Космос! Нереальная реальность!", "Неземное. За гранью понимания", – написали интернет-пользователи, некоторые из которых десятки раз пересмотрели выполненный девушкой трюк. По их мнению, Анне Щербаковой предстоит прославить российское фигурное катание. 

Отметим, что Щербакова - чемпионка России 2019 года и серебряный призер чемпионата мира среди юниоров 2019 года. Она является первой одиночницей и вторым фигуристом в мире (после американца Нэтана Чена), кому удалось исполнить два четверных лутца в одной программе. 

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