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Зеленский испугался воевать с Россией за Крым

18:52
  • понедельник
  • 15 апреля 2019

На помощь шоумен позвал "западных союзников"

В штабе Владимира Зеленского рассказали об отношении к референдуму в Крыму 2014 года. Полуостров команда шоумена назвала "оккупированной" территорией, что якобы признают "во всем цивилизованном мире".

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"Эта оккупация происходила в совершенно противозаконный и насильственно. Так называемый "референдум" не может считаться актом, свидетельствующим о свободном волеизъявлении жителей Крыма", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте команды Зеленского.

Там заявили, что Крым "был, остается и будет частью Украины". Россия, по мнению Зеленского, должна вернуть полуостров и выплатить компенсацию, в том числе пострадавшим от неких "российских репрессий". В команде кандидата в президенты заявили, что вопрос принадлежности Крыма не будет предметом переговоров или договоренностей.

Однако разговаривать с властями России Владимир Зеленский будет, поскольку "военное решение конфликта неприемлемо" ни для Украины, ни для ее "западных союзников". Происходить это будет при участии все тех же "западных партнеров".

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