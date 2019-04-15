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В КНДР отметили главный национальный праздник без военного парада

20:17
  • понедельник
  • 15 апреля 2019

В Северной Корее отпраздновали 107-й день рождения Ким Ир Сена - основателя республики

Жители Северной Кореи отметили главный государственный праздник - День Солнца, который празднуется  в день рождения Ким Ир Сена - основателя КНДР. Торжества прошли без военного парада, но с традиционным фестивалем цветов, передает "ТВ Центр".

Утром по традиции тысячи людей приходили к мемориальному комплексу лидеров КНДР. Граждане возложили цветы на холме Мансудэ, где стоят гигантские бронзовые статуи вождей - Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Студенты, школьники, ветераны, рабочие и служащие приходят почтить память руководителей государства.

В столице царит атмосфера праздника - люди гуляют, танцуют и любуются цветами. Военные были на центральной площади, где обычно проходят парады, но войска в этот раз не маршировали. Не было и военной техники. Эксперты полагают, что нынешнее руководство решило избежать очередной демонстрации силы, так как лидеры КНДР и США продолжают переговоры о денуклеаризации корейского полуострова.

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