ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России появятся новые территории опережающего развития

19:51
  • понедельник
  • 15 апреля 2019

Дмитрий Медведев подписал пакет документов о создании семи новых ТОР в ряде российских регионов

В России будет создано еще семь территорий опережающего развития. Об этом сообщил Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.

Глава правительства рассказал, что подписал постановление, согласно которому особый режим будет введен в Орловской, Волгоградской, Челябинской, Новосибирской, Новгородской, а также Кировской и Тульской областях. Медведев подчеркнул, что там должны быть созданы современные производства химической, пищевой, автомобильной промышленности, а также логистические комплексы и перерабатывающие предприятия. На вновь образованных территориях опережающего развития необходимо наладить инфраструктуру и образовать рабочие места. Еще одной важной темой совещания стали изменения в программе государственных гарантий бесплатной медицинской помощи, сообщает "ТВ Центр".

"Во-первых, человек, который нуждается в этом, сможет получать паллиативную помощь в любом регионе вне зависимости от того, где он прописан. Во-вторых, люди смогут проходить профилактические медосмотры и диспансеризацию не только днем, но и в вечерние часы, а также в субботу. Организация этого процесса - это зона ответственности регионов, конечно. И, в-третьих, мы определим четкие сроки постановки диагноза по онкологии не более 14 календарных дней с даты назначения исследований", - сказал  председатель правительства Дмитрий Медведев.

Новости по теме
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.