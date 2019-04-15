В России появятся новые территории опережающего развития

Дмитрий Медведев подписал пакет документов о создании семи новых ТОР в ряде российских регионов

В России будет создано еще семь территорий опережающего развития. Об этом сообщил Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.

Глава правительства рассказал, что подписал постановление, согласно которому особый режим будет введен в Орловской, Волгоградской, Челябинской, Новосибирской, Новгородской, а также Кировской и Тульской областях. Медведев подчеркнул, что там должны быть созданы современные производства химической, пищевой, автомобильной промышленности, а также логистические комплексы и перерабатывающие предприятия. На вновь образованных территориях опережающего развития необходимо наладить инфраструктуру и образовать рабочие места. Еще одной важной темой совещания стали изменения в программе государственных гарантий бесплатной медицинской помощи, сообщает "ТВ Центр".

"Во-первых, человек, который нуждается в этом, сможет получать паллиативную помощь в любом регионе вне зависимости от того, где он прописан. Во-вторых, люди смогут проходить профилактические медосмотры и диспансеризацию не только днем, но и в вечерние часы, а также в субботу. Организация этого процесса - это зона ответственности регионов, конечно. И, в-третьих, мы определим четкие сроки постановки диагноза по онкологии не более 14 календарных дней с даты назначения исследований", - сказал председатель правительства Дмитрий Медведев.