На Зеленского завели дело за фильм на русском языке

Шоумена подозревают в растрате бюджетных денег при съемках фильма

Киевский суд обязал Антикоррупционное бюро Украины открыть дело против кандидата в президенты Владимира Зеленского по факту растраты государственных средств. Кинокомпания Зеленского получала в своё время госфинансирование на съёмки фильма, который должен был выйти на украинском или крымско-татарском языках, однако вместо этого оказался полностью русскоязычным. Накануне кандидат Зеленский, опасаясь провокаций, отказался от дебатов со своим соперником - действующим президентом Порошенко.

За неделю до второго тура действующий украинский гарант не меняет тактики, рассчитывая разжалобить избирателей, чтобы те даровали ему второй шанс, передает "ТВ Центр". Отсюда и этот извиняющийся тон, и эти обещания все исправить. Работать эффективней. Бороться с бедностью и коррупцией, замешанным в которой многие считают и самого Порошенко.

"Я понимаю, что наибольшие упреки к власти как раз касаются проблем борьбы с коррупцией. И я согласен в справедливости такой критики. Но, тем не менее, за последние 5 лет впервые был продемонстрирован прогресс в этом вопросе, но, безусловно, нам есть, над чем работать", - заявляет Петр Порошенко.

Например, разобраться с делом "Укрооборонпрома", в котором фигурирует и предприятие, принадлежащее Порошенко. Но о тех серых схемах, в которых оно участвовало, президент якобы не знал. Правда, верят в это немногие. Как и в то, что он способен что-то изменить. Скорее, сделать только хуже. Ну, или пообещать и не выполнить, на что указывает и его главный конкурент.

"Господин Порошенко, я очень хочу, чтобы вы от "я услышал" перешли к "я сделаю". А именно - посадили убийц Екатерины Гандзюк, посадили Свинарчуков. Пленные моряки ждут, пока вы набегаетесь по каналам в поисках Зеленского, насдаетесь анализов всем и накричитесь на стадионе. Шоумен может стать президентом, а президент, что стал шоуменом, — это обидно", - заявил Зеленский.

Это Владимир Зеленский про воскресное шоу, хедлайнером которого стал Порошенко. Он как мог старался показать себя современным и энергичным и уверенным. Сотни селфи с поклонниками, специально привезёнными под НСК "Олимпийский". Подёргивания под музыку.

Порошенко даже спел, пытаясь подковырнуть Владимира Зеленского, который отказался от дебатов с ним в этот день.

"Владимир Александрович, не бойтесь. Откройтесь для дискуссии с украинским народом. Это обязанность. Украинский народ не может выбирать виртуального кандидата. Украинский народ заслужил свое право не покупать кота в мешке", - считает Порошенко.

Кот в мешке, наркоман, клоун — как только Порошенко за эти дни не называл Зеленского, стараясь очернить конкурента. Хотя на этом концерте для согнанной массовки, а потом и на дебатах, клоуном выглядел именно президент. И это подметили многие, включая западных журналистов, написавших, что Порошенко довёл президентские выборы на Украине до абсурда.

"В воскресенье президентская гонка на Украине приняла "сюрреалистическую форму". Вместо ожидавшихся дебатов между двумя кандидатами зрители наблюдали, как действующий глава государства обсуждал будущее страны с пустой трибуной. И это всего за неделю до второго и решающего тура выборов, "в которых с самого начала преобладали театральные выходки и грязные трюки, а не такие серьёзные политические вопросы, как прекращение пятилетней войны на востоке страны", - говорится в статье New York Times.

Театральности и черного пиара на этих президентских выборах действительно хватало: "грязные" ролики, агитки, билборды. Сегодня, например, по всей Украине появились плакаты с изображением Порошенко и словом "конец". То, что он, как президенту, ему действительно приходит, сейчас уверены многие политологи, знающие данные реальных опросов.

"Я уже там недели три назад говорил, что ситуация практически безальтернативная и шансов у Порошенко нет. Но дело в том, что он не верит, а я знаю, что он проиграет с гораздо, гораздо крупнее, если не произойдет чего-то, ну, вот такого супер неожиданного", - рассуждает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Букмекеры на Украине тоже ставят на победу Зеленского во втором туре. Отдал ему предпочтение и амурский тигр Бартек из красноярского парка дикой природы. Перед животным поставили две коробки с одинаковым лакомством внутри и фотографиями двух кандидатов. Тигр выбрал Зеленского, хотя есть мясо, находящееся внутри бокса, так и не стал.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".