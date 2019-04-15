Главный военный прокурор Украины сбежал из страны из-за конфликта с Порошенко

Анатолий Матиос как минимум дважды перешел дорогу украинскому президенту

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, у которого возник конфликт с украинским президентом Петром Порошенко, уехал из страны.

Журналист Василий Крутчак написал в своем Facebook, что информацию о бегстве Анатолия Матиоса ему сообщили источники из окружения прокурора. Вечером Крутчак пообещал назвать страну, куда отправился Матиос.

"Зеленскому и Коломойскому он не нужен, потому что предателей не покупают, а Петр [Порошенко] будет его догонять даже не из-за слива информации про Свинарчуков, а из-за видео с сыном", - написал журналист.

По словам Крутчака, у Порошенко возник конфликт с прокурором после того, как тот передал СМИ сведения о хищениях в "Укроборонпроме". По этому делу проходят Олег и Игорь Гладковские, которые ранее носили фамилию Свинарчук. Отца и сына обвиняют в организации схемы по поставкам на Украину контрабандных российских деталей для военной техники. Детали закупались по цене в два-четыре раза выше рыночной. С 2015 по 2019 годы Олег Гладковский занимал пост первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Раньше он был бизнес-партнером Порошенко.

Видео с пьяным Михаилом Порошенко, сыном украинского лидера, появилось в Сети в конце марта. На кадрах видно, как друзья пытаются привести в чувства 18-летнего Порошенко, который лежит в обнимку с унитазом.