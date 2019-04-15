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Путин отправил военных на Кипр и в ЦАР

19:43
  • понедельник
  • 15 апреля 2019

Всего Россию покинут 35 военнослужащих

Президент России подписал распоряжение об отправке 30 российских военнослужащих в состав миссии ООН по стабилизации ситуации в Центральноафриканской республике. Согласно распоряжению, Минобороны должно направить в ЦАР офицеров связи, военных наблюдателей и офицеров штаба.

Оборонному ведомству поручено отозвать военных по окончании деятельности миссии ООН или в случае, если их участие в миротворческой деятельности станет нецелесообразным вследствие изменения международной военно-политической обстановки.

В документе, который опубликован на сайте правовой информации, указывается, что финансирование расходов, связанных с отправкой военных России, их содержанием и проживанием, будет осуществляться за счёт средств ООН.

Кроме этого, в распоряжении российского лидера говорится об отправке до пяти российских военнослужащих в состав миссии ООН по поддержанию мира на Кипре.

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