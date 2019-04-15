Мамаев задохнулся в автозаке

У футболиста возникли проблемы при транспортировке в суд

Бывший полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев пожаловался на духоту в автозаке, на котором его ежедневно возят на судебные заседания.

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал со ссылкой на футболиста, что в автозаках не работает вентиляция, там накурено и тяжело дышать.

Мельников также сообщил, что сокамерники Мамаева, которые играли вместе с ним в футбол, до сих пор не получили благодарности, обещанные администрацией СИЗО "Бутырка". "При рассмотрении вопросов об УДО и изменении режима эти благодарности имеют значение", - цитирует члена ОНК РИА Новости.

Напомним, 14 февраля Павел Мамаев провел вместе с заключенными футбольный матч, сыграв по тайму за каждую из команд и забив в общей сложности семь мячей.

Как сообщалось ранее, 9 апреля Павел Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин частично признали свою вину. Спортсменов обвиняют в нападении на трех человек: водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, главу департамента Минпромторга Дениса Пака и на гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. Инцидент произошел 8 октября прошлого года. Футболисты и еще двое фигурантов дела находятся в СИЗО около полугода. Им продлили срок содержания под стражей до 25 сентября.