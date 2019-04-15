ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мамаев задохнулся в автозаке

20:06
  • понедельник
  • 15 апреля 2019

У футболиста возникли проблемы при транспортировке в суд

Бывший полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев пожаловался на духоту в автозаке, на котором его ежедневно возят на судебные заседания. 

Кокорину и Мамаеву предрекли нехороший конец
Кокорин и Мамаев явились в суд с личными вещами (видео)
Транькову стало страшно из-за Кокорина и Мамаева

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал со ссылкой на футболиста, что в автозаках не работает вентиляция, там накурено и тяжело дышать. 

Мельников также сообщил, что сокамерники Мамаева, которые играли вместе с ним в футбол, до сих пор не получили благодарности, обещанные администрацией СИЗО "Бутырка". "При рассмотрении вопросов об УДО и изменении режима эти благодарности имеют значение", - цитирует члена ОНК РИА Новости

Напомним, 14 февраля Павел Мамаев провел вместе с заключенными футбольный матч, сыграв по тайму за каждую из команд и забив в общей сложности семь мячей. 

Как сообщалось ранее, 9 апреля Павел Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин частично признали свою вину. Спортсменов обвиняют в нападении на трех человек: водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, главу департамента Минпромторга Дениса Пака и на гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. Инцидент произошел 8 октября прошлого года. Футболисты и еще двое фигурантов дела находятся в СИЗО около полугода. Им продлили срок содержания под стражей до 25 сентября. 

Читайте также:
Новости по теме
Павел Мамаев
Павел Мамаев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.