ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сердючка едет на "Евровидение"

20:34
  • понедельник
  • 15 апреля 2019

Она споет песню прошлогодней победительницы

Украинский певец Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, выступит на "Евровидении" в Израиле. Об этом сообщается в аккаунте украинской странице песенного конкурса в инстаграме.

Лазарев выступит на "Евровидении" под несчастливым номером
Лазарев представил песню для "Евровидения"

Выступать Сердючка будет в качестве гостя. Она споет песню Нетты Барзилай Toy. С ней она выиграла прошлогодний конкурс в Лиссабоне.

При этом сама Украина не будет принимать участие в конкурсе. В конце февраля страна не стала отправлять своего участника на "Евровидение", так как вышедшие в финал национального отбора исполнители отказались от участия.

Евровидение пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Россию на конкурсе будет представлять Сергей Лазарев. Он принимает участие в "Евровидении" уже во второй раз.

 

Читайте также:
Главное сегодня
Верка Сердючка
Верка Сердючка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.