Сердючка едет на "Евровидение"

Она споет песню прошлогодней победительницы

Украинский певец Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, выступит на "Евровидении" в Израиле. Об этом сообщается в аккаунте украинской странице песенного конкурса в инстаграме.

Выступать Сердючка будет в качестве гостя. Она споет песню Нетты Барзилай Toy. С ней она выиграла прошлогодний конкурс в Лиссабоне.

При этом сама Украина не будет принимать участие в конкурсе. В конце февраля страна не стала отправлять своего участника на "Евровидение", так как вышедшие в финал национального отбора исполнители отказались от участия.

Евровидение пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Россию на конкурсе будет представлять Сергей Лазарев. Он принимает участие в "Евровидении" уже во второй раз.