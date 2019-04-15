Путин запретил ночлежки в жилых домах

Президент подписал соответствующий закон

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете хостелов в многоквартирных домах. Он вступит в силу с 1 октября 2019 года. Об этом сообщается на сайте Кремля. В документе говорится, что "жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг".

В начале марта закон приняла Госдума, однако его отклонил Совфед. Сенаторы выступили против, в частности, потому, что запрет перед летним сезоном мог создать проблемы для туристов. В итоге верхняя палата парламента решила перенести дату вступления закона на 1 октября 2019 года. Изначально предполагалось, что он начнет действовать через десять дней после опубликования.

Подробнее о том, почему Госдума решила запретить хостелы жилых домах, смотрите репортаж "ТВ Центра".